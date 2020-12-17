В Нижневартовске столкнулись два автомобиля

В Нижневартовске занесло авто. Из-за этого на улице Индустриальная произошло столкновение – водитель «Фольксвагена» не успел среагировать и въехал в «Киа». Инцидент произошел накануне, 16 декабря.

«В 06:22 32-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», по предварительным данным, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 45-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водители получили травмы», – сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.