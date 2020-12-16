Дочку «Роснефти» обязали выплатить 27 миллионов за ущерб лесному фонду Югры

Одно из ключевых добывающих предприятий НК «Роснефть» в Западной Сибири АО «Самотлорнефтегаз» причинил ущерб лесному фонду Югры на 27 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, разлив нефти в Нижневартовском районе произошел из-за аварии на трубопроводе на Самотлорском месторождении нефти. Сырье залило более гектара леса. За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предприятие оштрафовано на 1,2 миллиона рублей.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать АО «Самотлорнефтегаз» провести рекультивацию загрязнённых земель и возместить причиненный ущерб. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме, разработан проект рекультивации земель, фактическое проведение восстановительных работ находится на контроле прокуратуры», – уточнили в ведомстве.

Ранее эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Creon Group составили Рейтинг открытости экологической информации нефтегазовых компаний. «Роснефть» заняла в нем девятое место, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом.