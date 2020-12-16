В районе Нижневартовска грузовик столкнулся с Тойотой

На трассе «Сургут – Нижневартовск» столкнулся грузовик и легковушка. Инцидент произошел 15 декабря. Девушка получила травмы.

«В 7 часов 55 минут на 186 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» Нижневартовского района, 55-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ», по предварительным данным, при повороте налево, на прилегающую автодорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота», под управлением 30-летней девушки. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» получила травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за сутки произошло две аварии. Два человека были госпитализированы с травмами.