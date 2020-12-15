На всех кортах Нижневартовска теперь можно прокатиться на коньках

В Нижневартовске открылись все муниципальные катки. Об этом сегодня, 15 декабря, заявила пресс-служба администрации города.

Напомним, что корты находятся по адрес: ул. Пермская, 23а, ул. Дружбы Народов,7/1, ул. Маршала Жукова, 3/1, ул. Нефтяников, 23/1 «Бригантина», Проспект Победы, 19/1, «Роллердром», поселок Магистральный 47, на открытом спортивном корте ул. 60 лет Октября 12/б.

В Сургуте же подготовка к хоккейному сезону все еще идет – на прошлой неделе катки инспектировал начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко, прокатившись по льду на коньках.