​В Нижневартовске открылась первая на востоке округа «Лента»

Федеральный ретейлер «Лента» зашел на восток Югры – первый магазин открылся в ТРК «ЮграМОЛЛ» в Нижневартовске. В торговой точке создано около 250 новых рабочих мест, руководство сети уже начало сотрудничать с местными производителями.

Власти города сегодня также подпишут соглашение с представителями компании «Лента» о сотрудничества. «Это магазин нового формата. Уверен, что покупателям он полюбится. Заинтересованность федерального ретейлера в развитии своего бизнеса на территории Нижневартовска доказывает инвестиционную привлекательность нашего города. Плюс мы конечно видим в том, что местные предприниматели получают новый рынок сбыта своей продукции», — отметил глава города Василий Тихонов.

Гипермаркет «Лента» в Нижневартовске открыт в новом формате. «Здесь работают смарт-кассы: покупатель при входе берет специальное устройство, считывает штрих-код выбранного товара, а при выходе из торгового зала достаточно только произвести оплату. Не придется перекладывать выбранные продукты, экономя свое время в момент расчетов за покупки. В других магазинах Уральского федерального округа нет ничего подобного», – отметили в пресс-службе администрации города.