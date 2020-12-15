Житель Нижневартовска расправился с человеком за то, что подозревал его в краже денег

Перед судом предстанет житель Нижневартовска, который до смерти избил своего собутыльника. Причиной жестокой расправы стало то, что обвиняемый заподозрил своего знакомого в краже денег.

Инцидент произошел 25 сентября 2020 года – после застолья мужчины поссорились. Горожанин несколько раз ударил пострадавшего в голову, травмы оказались смертельными. Через день мужчина осознал то, что произошло, и сдался силовикам сам.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – рассказали в пресс-службе СК Югры.