Три жителя Нижневартовска пострадали в аварии после столкновения двух авто

В Нижневартовске накануне, 14 декабря, столкнулись две «Лады»: оба водителя получили травмы. Инцидент произошел вечером, на улице Нефтяников. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

«62-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при осуществлении маневра «поворот налево» вне перекрестка, не уступил дорогу автомобилю «Лада», под управлением 46-летнего водителя, двигавшегося со встречного направления, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмированы оба водителя и 36-летний пассажир», – рассказывают в пресс-центре.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три аварии, в которых пять человек получили травмы.