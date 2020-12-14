Житель Нижневартовска стал жертвой аферистов: он перевел деньги за якобы найденный паспорт, а документы назад не получил

Жителя Нижневартовска развели на 20 тысяч рублей – мошенник убедил мужчину, что нашел его документы, утерянные ранее. Отмечается, что злоумышленник узнал о пропаже через объявления в социальных сетях, которые оставил пострадавший.

Вартовчанин рассказал, что аферист написал ему во «ВКонтакте», потребовав вознаграждение за возвращение паспорта. Будучи уверенным в честности незнакомца, пострадавший перевел ему средства. После этого мошенник перестал выходить на связь и удалил страницу.

Напомним, что на тот же метод развода попался и житель Сургута – его обманули на пять тысяч рублей.