Пациенты Нижневартовской окружной больницы пожаловались на некачественное питание

Пациенты окружной клинической больницы Нижневартовска пожаловались в соцсетях на «деликатесы» столовой учреждения. Фото нечто похожего на омлет больные опубликовали анонимно. «Три дня назад макароны с червями (фото нет), а сегодня омлет со скорлупой! Здесь лежат люди после операций, пожилые, есть неместные. И как им быть с таким халатным отношением кухни?», – вопрошает подписчик «ЧП [В] Нижневартовске» ВКонтакте.

В сообщении речь идет именно о хирургическом корпусе Нижневартовской ОКБ по адресу Нефтяников, 70а. Корреспонденту siapress.ru в пресс-службе медучреждения рассказали, что «в связи с обращениями, опубликованными в городских пабликах ЧП, учреждением проводится проверка выявленного нарушения в организации питания пациентов отделения. Также руководством учреждения проведена встреча с заявительницей, в ходе которой достигнуто взаимопонимание».

Ранее siapress.ru сообщал об инциденте с питанием в столовой Нефтеюганской СОШ №2, где школьнику, по его мнению, подали запеканку с плесенью. Еду ребенку заменили, сказав, что блюдо просто пригорело.