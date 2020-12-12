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​Жители Нижневартовска выбрали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в 2021 году

За 200 млн рублей в Нижневартовске отремонтируют участки трех улиц

​Жители Нижневартовска выбрали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в 2021 году
m.angi.ru

В Нижневартовске завершилось голосование, в котором жители города выбирали, какие дороги нужно отремонтировать в 2021 году в первую очередь.

«По итогам голосования в 2021 году будут отремонтированы следующие участки: улица Интернациональная (от Индустриальной до Зимней), улица Ханты-Мансийская (от Омской до Интернациональной) и улица Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина)», — сообщает администрация муниципалитета.

Претендентов на ремонт отбирали по итогам диагностики передвижной лабораторией. Она исследовала более 100 километров дорог.

Заключить контракты чиновники надеются до конца этого года. На благоустройство участков проезжей части в 2021 году выделено 200 млн рублей.


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12 декабря в 13:46, просмотров: 827, комментариев: 0
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