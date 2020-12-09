«Ты не один»: пожарный из Нижневартовска написал песню к 30-летию МЧС

Пожарный нижневартовской 65 пожарно-спасательной части Андрей Шабельников написал песню о любимой работе и посвятил ее 30-летию МЧС.

«Андрей Шабельников начал писать стихи еще юношей. Со временем увлечение пожарного переросло в более серьезные произведения, которые стали публиковать в местной прессе. Так родилась авторская песня «Ты не один». В пожарной охране много творческих людей, кто-то пишет стихи, кто-то играет на гитаре, кто-от рисует, поэтому к юбилею МЧС югорские спасатели и дальше будут радовать своим творчеством, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Еще одним подарком к ведомства стала песня Михаила Кутюкина «Блики», которую Андрей Шабельников и его коллега по части Станислав Оршанский записали вместе. «Мы работаем в одном карауле, как-то решили спеть нашу любимую песню и подарить к 30-летию МЧС такой подарок в нашем исполнении», – рассказал Станислав.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отметит 30 лет со дня образования 27 декабря 2020 года.