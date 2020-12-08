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До трех недель 19.6%

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​Югорчанин стал фигурантом уголовного дела за призывы «к физическому уничтожению лиц, не исповедующих Ислам»

Житель Мегиона задержан за призыв к терроризму через тг-канал

​Югорчанин стал фигурантом уголовного дела за призывы «к физическому уничтожению лиц, не исповедующих Ислам»

В Мегионе задержан 25-летний местный житель, которого обвиняют в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. По версии следствия, мужчина с августа этого года вел тг-канал, через который призывал к участию в деятельности бандформирований.

«В августе 2020 года обвиняемый, преследуя цель побудить неопределенный круг лиц к осуществлению террористической деятельности и вступлению в незаконные вооруженные формирования, создал в мессенджере «Телеграмм» публичный информационный канал и размещал в нем текстовые материалы а также изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, а также содержащие призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической, и к физическому уничтожению лиц, не исповедующих Ислам», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 143, комментариев: 0
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