В Нижневартовске мужчина напал на ребенка в подъезде – девочке удалось убежать

В подъезде одного из домов на улице Северной в Нижневартовске мужчина напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 6 декабря в 18.30. Его зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома у парадной. Видео попало в социальные сети. На нем видно, что девочке удалось вырваться из рук нападавшего и выбежать на улицу. Однако мужчина отправился вслед за ней.

В комментариях к видео местные жители пишут, что дети уже подмечали некого мужчину возле образовательного учреждения в этом микрорайоне: «Уже слышала, что дети там около 42 школы жаловались, что мужик какой-то ходит, с собой зовет».

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту нападения на ребенка: «Следователями совместно с уголовным розыском принимаются меры к установлению личности мужчины, выясняются иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В полиции Нижневартовска также подтвердили информацию о том, что сегодня личность злоумышленника не установлена, его поиски продолжаются.

Видео: vk.com/vartovsk86region