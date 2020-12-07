В Нижневартовске женщина пойдет под суд за оплошность: она не потушила окурок, который стал причиной пожара

Пагубная привычка довела до трагедии: в Нижневартовске женщина, покурив, бросила окурок сигареты в мусорный контейнер, где находилась промышленная ветошь. Этого стало достаточно, чтобы разгорелся пожар – огонь перекинулся на другие мусорки и здание организации, где работала обвиняемая. Ущерб для компании составил более двух миллионов рублей.

«Вину в совершенном преступлении женщина не признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижневартовска.