Жителей Нижневартовска предупредили о запуске электросирен 8 декабря

Завтра, 8 декабря, на территории Нижневартовска пройдет учебный запуск электросирен в ручном и автоматическом режимах. Проверка начнется в 10 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» обращает внимание граждан, что запуск сирен будет проверочным, просит жителей города сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью», – пояснили в местной мэрии.

Отметим, что это уже второй случай проверки за последний месяц. Так, ранее администрация заявляла о возможном запуске с 1 по 4 декабря.