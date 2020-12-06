В Нижневартовске в ДТП погиб человек

В воскресенье, 6 декабря, около 17.00 на перекрестке улиц Мира и Дзержинского в Нижневартовске столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, сообщает «Сейчас | Нижневартовск» со ссылкой на собственный источник.

«В результате столкновения трех автомобилей погиб водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1964 года рождения. Еще один водитель 1998 года рождения обратился за помощью к медикам», – говорится в посте.

Уточняется также, что в районе происшествия образовался серьезный затор.