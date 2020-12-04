Две легковушки столкнулись в Нижневартовске: пострадала молодая жительница Нижневартовска

Две легковушки столкнулись в Нижневартовске: пострадал один водитель. Инцидент произошел накануне, 3 декабря, на улице 60 лет Октября. Установлено, что виновницей аварии стала владелица «Киа Рио». Автомобили получили значительные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

«В 12:15 на улице 60 лет Октября водитель, девушка 2000 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории, не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем «Тойота Селика», под управлением водителя, женщины 1979 года рождения. В результате ДТП водитель «Киа Рио» получила травмы», – рассказали представители ведомства.