В Нижневартовске в ходе ДТП пострадали женщина и девочка

В Нижневартовске столкнулись «Тойота» и «Ниссан»: пострадала женщина и малолетний ребенок. Инцидент произошел накануне, 2 декабря, ближе к 18:00.

«На улице 60 лет Октября 57-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», по предварительным данным, осуществляя поворот налево вне перекрёстка, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Селика», под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Ниссан Альмера», 35-летняя женщина и 9-летняя девочка, получили травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

На данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.