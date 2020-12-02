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​«Удобно, и коня прогревать не надо»: ролик с вартовчанкой на лошади набирает популярность в сети

Соцсети восхитила нижневартовская всадница

​«Удобно, и коня прогревать не надо»: ролик с вартовчанкой на лошади набирает популярность в сети
Фото: pixabay.com

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена девушка, скачущая на лошади по обочине дороги. Пост опубликован в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» утром 2 декабря.

Наездница восхитила интернет-пользователей, которые сошлись во мнении – «девочка – красава». Некоторые позавидовали всаднице: «Удобно, и коня прогревать не надо». Были и те, кто переживал, что зимой скакать на коне слишком холодно. «Есть такая каска с щитком на лицо, как раз в ней скакать», – нашел выход из положения подписчик паблика Эдуард.

Стоит отметить, что лошади не всегда вызывают восхищение вартовчан. Этим летом горожане часто жаловались на то, что животные разгуливают по городу, как беспризорные собаки, и гадят на детских площадках.


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Сегодня в 21:51, просмотров: 81, комментариев: 0
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