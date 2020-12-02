Житель Нижневартовска может отправиться в колонию на 15 лет за убийство супруги

Житель Нижневартовска зарезал ножом свою супругу: бытовые конфликты и алкоголь стали причиной для расправы. Об этом сообщает пресс-служба окружного СКР.

Следствием установлено, что в сентябре текущего года горожанин, будучи пьяным, ударил жену в грудь ножом – травма оказалась несовместима с жизнью, женщина умерла прямо на месте происшествия.

Отмечается, что ранее, в июле 2020 года, обвиняемый во время конфликта ударил супругу пластмассовым чайником по голове. Несмотря на это, погибшая ранее не обращалась в полицию и силовики не знали о проявлениях жестокости по отношению к ней.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – рассказали в пресс-службе СКР Югры.