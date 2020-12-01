Депутат думы Мегиона стал фигурантом уголовного дела после драки с бизнес-леди в кабинете мэра города

В Мегионе возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы, владельца ООО«Северстрой» Лечи Арсаева, которого подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Следователи полагают, что народный избранник несколько раз ударил по голове генерального директора компании «Мегионгорстрой» Анаит Анисян.

Инцидент произошел 30 октября в кабинете главы города, где проходило совещание с представителем компании, осуществляющей контроль и приемку работ по ремонту объектов капитального строительства.

«По версии следствия подозреваемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего работы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Мегион, из личной неприязни, обусловленной отказом генерального директора контролирующей компании принять работы и подписать соответствующие документы ввиду ненадлежащего исполнения подозреваемым своих обязательств по муниципальному контракту, нанес не менее трех ударов рукой в область головы оппонентки, чем причинил легкий вред здоровью потерпевшей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.