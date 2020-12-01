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​Вынесен приговор похитителям состоятельной вартовчанки

В Нижневартовске «гастролеры» получили по десять лет строгого режима за похищение женщины и вымогательство

​Вынесен приговор похитителям состоятельной вартовчанки

Нижневартовский городской суд вынес приговор 45-летнему жителю Новосибирской области и 57-летнему хабаровчанину, признав их виновными в похищении человека, угоне автомобиля и вымогательстве. Ближайшие десять лет и шесть месяцев мужчины, судя по всему, пересмотревшие боевиков на федеральных каналах, проведут в колонии строгого режима.

Преступление гости Югры совершили в апреле 2019 года. Они похитили вартовчанку в тот момент, когда она подъехала на своем автомобиле к дому. Женщину избили, втолкнули обратно в машину и уехали с места преступления.

«В салоне автомашины они, угрожая напуганной женщине, открыто похитили из ее сумочки 700 рублей и 500 долларов США, а также банковские карты. Под угрозой применения насилия потерпевшая сообщила преступникам пин-коды от них. Последние обналичили денежные средства в общей сумме свыше 275 тысяч рублей. В продолжение корыстного умысла мужчины скотчем связали женщину, лишив ее возможности оказать сопротивление, и потребовали написать расписку о якобы имевшемся долге перед одним из похитителей на сумму 10 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, она выполнила незаконные требования. После этого ее отпустили для поиска денег, чтобы выплатить долг согласно расписки», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Стоит отметить, что осужденные пытались обжаловать приговор, но у них ничего не вышло.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 273, комментариев: 0
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