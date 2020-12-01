В Нижневартовске работница нефтедобывающего предприятия хотела скрыть диагноз и работать, но может отправиться в тюрьму

Жительница Нижневартовска пыталась подкупить врача, чтобы пройти медкомиссию. Как оказалось, у женщины была болезнь, с которой нельзя выполнять ее обязанности. На тот момент югорчанка работала в одном из нефтедобывающих предприятий.

Следствие установило, что женщина 21 октября 2020 года передала председателю медицинской комиссии 10 тысяч рублей за изменение диагноза. Взятку врач брать не стал, а обратился в полицию.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СКР Югры.

Напомним, что ранее siapress.ru сообщал о подобном инциденте: пьяный бортпроводник авиакомпании «Победа» попытался дать взятку медику из Сургута для допуска к полету.