В Нижневартовске в ДТП с такси пострадали четыре молодые девушки

В пятницу, 27 ноября, в 22.05 на перекрестке улиц Северная и Маршала Жукова в Нижневартовске столкнулись Kia Cerato и автомобиль такси Kia Rio. В результате столкновение пострадали четыре человека.

«20-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Cerato, по предварительным данным, при осуществлении манёвра «поворот налево», не убедилась в безопасности и допустила столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1974 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Kia Cerato и три его пассажира, девушки в возрасте 19 и 20 лет, получили травмы», – рассказали об обстоятельствах аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы.