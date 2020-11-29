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Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем

В Нижневартовске женщина пожаловалась на накачанную гелем курицу: менеджеры считают этот отзыв сфабрикованным

Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем
фото: «ЧП [В] Нижневартовске»

В Нижневартовске местные жители пожаловались на мясную лавку, где продали курицу, якобы накачанную гелем. Фотографии и свое недовольство вартовчане опубликовали в социальных сетях.

«В магазине «Я ЛЮБЛЮ МЯСО», по адресу: ул. Героев Самотлора, 20, куплена куриная голень. Мясо напичкано гелем, который потом стал растекаться. В первый раз с этим столкнулись. Будьте бдительны при выборе данного магазина», – анонимно написала горожанка в паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

Один из менеджеров магазина отметил, что, скорее всего, этот негативный отзыв был сфабрикован. По словам представителя торговой сети, вся продукция перед тем, как попасть на прилавки, проходит экспертизу, которая устанавливает качество товара:

«Анализировать данную ситуацию можно бесконечно, но так и не получить должного результата, а вопросов становится только больше. Во-первых – как можно, не имея специального оборудования, определить, что это «гель», «сироп» или «силикон»? Во-вторых – почему «анонимно»? Существует алгоритм предъявления претензий. Но ни претензии, ни «накачанной» куриной голени, ни чека, где видна была бы дата и время покупки, в магазин не поступало. Создается впечатление, что данный отзыв создан намеренно для понижения рейтинга магазина и привлечения негативных комментариев заинтересованными лицами. Я считаю данный отзыв сфальсифицированным. Вся разделка свежего мяса производится на глазах у покупателей во избежание сомнений в качестве и свежести продукции», – прокомментировал менеджер сети.

Также сотрудник сообщил, что за любой товар ненадлежащего качества можно вернуть деньги в том магазине, где была совершена покупка. Для этого необходимо при себе иметь чек.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 1795, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 13:19
Лучше гелием и она бы улетела
Сергей Б
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Сегодня в 13:55
А еще лучше водородом и спичкой чиркнуть.

Получилась бы курица быстрого приготовления.
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