Прокуратура Нижневартовского района добилась блокировки АУЕ-сообщества во «ВКонтакте»

Прокуратура Нижневартовского района заблокировала группу, которая пропагандировала деятельность экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»). Паблик базировался в социальной сети «ВКонтакте» и был в свободном доступе для несовершеннолетних.

«В целях ограничения доступа к данной странице прокуратурой района подготовлено и направлено в суд административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время доступ к интернет-ресурсу ограничен», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.