Пенсионеру из Нижневартовска грозит два года тюрьмы за избиение пасынка табуреткой

В Нижневартовске пенсионер избил своего пасынка табуреткой. Теперь мужчине грозит срок до двух лет. Об этом сообщает издания «NV86».

Следствием установлено, что 70-лений югорчанин поссорился с погибшим. Из личной неприязни к пасынку, вартовчанин схватил табурет и несколько раз ударил им по голове и телу пострадавшего. Травмы были расценены как легкий вред здоровью. Отмечается, что инцидент произошел в августе 2020 года.

«Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Вартовчанину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.