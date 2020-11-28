Житель Югры попал в аварию под Челябинском

В Челябинской области полицейский из Нижневартовска устроил смертельное ДТП. 48-летний мужчина на Hyundai Elantra 22 ноября врезался в Toyota Corolla. Погибла пассажирка иномарки.

Как сообщает 74.RU, авария произошла из-за того, что вартовчанин пьяным сел за руль, возвращаясь с охоты. Он ехал с выключенными фарами и в какой-то момент вылетел на встречку, где и произошло столкновение.

Виновнику ДТП грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Происшествие на контроль взял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.