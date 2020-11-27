Вартовчанин до смерти забил инвалида

В Нижневартовском районе задержали 46-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Трагедия произошла днем 20 ноября в одной из квартир городского поселения Излучинск.

«Подозреваемый нанес не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела 49-летнему инвалиду из-за того, что тот, по мнению подозреваемого, ненадлежащим образом ухаживал за хозяином квартиры, у которого проживал. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.