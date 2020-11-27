Новый торговый центр Нижневартовска перед открытием проверили специалисты МЧС

Специалисты пожарно-спасательного гарнизона Нижневартовска провели рейд многофункционального комплекса Green Park перед вводом в эксплуатацию. Новый объект расположен в центре Нижневартовска - напротив главной площади Нефтяников. Ранее открытие МФК Green Park планировали в октябре 2020 года.

Во время рейда пожарные изучили проектировку здания, ознакомились с системой пожаротушения, оповещения и сигнализации, установленными в торговом комплексе.

Фото: 86.mchs.gov.ru

В здании общей площадью более 90 тысяч квадратных метров, вместимостью десять тысяч человек, откроется более 100 торговых точек, кинотеатр, фудкорт, фитнес-центр, гостиница, кафе и рестораны. Предусмотрена зона для проведения конференций. Сотрудники МЧС отмечают, что в этой многофункциональности и заключается сложность: «Большая площадь, наличие множества разных по функциональному назначению помещений, массового пребывания людей требуют особого подхода к обеспечению пожарной безопасности и готовности экстренных служб к нештатным ситуациям».

Инженер по пожарной безопасности комплекса Алексей Снурников рассказал, что "в Green Park установлена новейшая система оповещения «Рупор-300», к системе пожаротушения подключены пожарные машины, есть стационарные средства прямой связи с диспетчерской комплекса, по которым можно быстро сообщить о происшествии".

В ведомстве также отмечают, что после официального открытия комплекса будут проводиться пожарно-тактические учения, чтобы всем участникам процесса отработать действия при чрезвычайной ситуации.