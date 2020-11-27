После аварии на трассе «Нижневартовск – Излучинск» спасателям пришлось доставать тело водителя из заблокированного авто

В Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП: на восьмом километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» был обнаружен «Форд Фокус» с заблокированным внутри мужчиной. К сожалению, водителя «Форда» спасти не удалось.

«Спасатели выезжали по сообщению: требуется вскрыть двери автомобиля, который находится в кювете после дорожно-транспортного происшествия, внутри заблокирован мужчина 1977 года рождения. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль, в нем находится водитель без сознания, машина была заблокирована изнутри», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

После вскрытия двери транспортного средства, труп был извлечен и передан сотрудникам полиции. На данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.