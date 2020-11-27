В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека

В четверг, 26 ноября, на улице 2П2 в Нижневартовске столкнулись две почти раритетные иномарки – Toyota Chaser управлял 24-летний водитель, Ford Tempo – 22-летний горожанин.

«В результат ДТП оба водителя получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы. Кроме того, восемь водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.

«Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений. Берегите себя и окружающих», – добавили в ведомстве.