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Глава Нижневартовска заразился коронавирусом

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов заявил о том, что болен COVID-19

Глава Нижневартовска заразился коронавирусом
фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска заболел коронавирусом. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил сам Василий Тихонов на своем официальном аккаунте в Инстаграм.

"Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас - берегите себя и родных. Дай бог здоровья каждому!" - пишет градоначальник у себя на странице.

Напомним, что это не первый случай, когда в Югре заболевает глава муниципалитета. Так, коронавирус был выявлен у главы Нефтеюганского района Галины Лапковской, также диагноз подтвердился у мэров Покачей и Лянтора.

Также о своей болезни ранее заявили главы Сургута Вадим Шувалов и Нефтеюганска Сергей Дегтярев. COVID-19 не обошел стороной и губернатора Югры Наталью Комарову.


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Сегодня в 18:52, просмотров: 543, комментариев: 0
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