На Южном Урале после пьяного ДТП задержан полицейский из Нижневартовска

Сотрудник полиции Нижневартовска уехал в отпуск в Челябинскую область и стал там фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в том, что он, будучи пьяным, устроил ДТП, в котором пострадал человек.

Авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. «По данным следствия, подозреваемый, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок, находившаяся в данном автомобиле. Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в лечебном учреждении», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу.

Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.

Уточняется также, что подозреваемый работает в полиции Нижневартовска водителем.