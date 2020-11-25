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​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него

Вахтовик в Нижневартовске стал жертвой лже-простутитки и лже-банкира

​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него
Фото: pixabay.com

Полицейские Нижневартовска разбираются в двойном мошенничестве, жертвой которого стал 40-летний мужчина, приехавший в округ на рабочую вахту. За пару дней его обманула лже-простутутка и лже-банкир. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

«16 ноября около полудня гражданин решил провести время с девушкой легкого поведения и на определенном сайте оформил заказ. На звонок ответила девушка, которая сообщила, что необходимо внести предоплату в размере 4000 рублей на данный абонентский номер, а также страховку за нее 8000 рублей и за самого клиента так же 8000 рублей. После перевода 20 тысяч рублей на связь с мужчиной так никто и не вышел. Но на этом мошенники не остановились и уже 21 ноября потерпевшему позвонила девушка, которая представилась сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк России» и пояснила, что ему начислены бонусы в размере 7000 рублей. Для их начисления необходимо назвать данные своей карты, а также смс - коды подтверждения, которые будут приходить на телефон. Желая получить компенсацию, гражданин продиктовал необходимые сведения и лишился впоследствии порядка 19 тысяч рублей», – рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе городской полиции.

Стоит отметить, что мошенникам в последнее время полюбился образ «ночных бабочек». В сводке происшествий мошенничества, совершенные от их имени, занимают далеко не последнее место. Так, в Сургуте 34-летний мужчина перевел более 70 тысяч рублей за встречу с женщиной ради интима, которая так и не состоялась.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 1291, комментариев: 12
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:39
В психиатрии есть понятие: синдром Баадера-Майнхоф. Его суть: когда человек заостряет на чем-то внимание, ему начинает казаться, что этого явления (события) становится в жизни больше и чаще.
Уже который день наблюдаю в ленте новости "проститутка обманула клиента". Это не обманывать стали чаще. Это автор этой темой излишне заинтересовался.
Анатольевич
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Сегодня в 12:06
Проститутка, девушка лёгкого поведения как можно - девушка с низкой социальной ответственностью.
Ева Рудион Флудер
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Сегодня в 13:51
Первый раз написала на эту тему, клянусь. А ваше внимание к этой теме вам не кажется подозрительным? Это тоже какой-то синдром?
Iriska
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Сегодня в 14:23
Если бы рынок продажной любви легализовали, признав, что потребность в такого рода услугах не исчезнет никогда, фактов мошенничества было бы меньше, налоговых отчислений больше, а проститутки бы стали работать по трудовому кодексу, уходили бы в декрет и на больничный как все остальные.
Мужиков, которых кинули, не жалко. Если бы у них было больше мозгов и чуть побогаче словарный запас, не пришлось бы платить за секс, ибо не перевелись ещё дурочки, готовые любить за бесплатно. Этот велосипед изобретён давно: "Любовь придумали евреи, которые не хотели платить за секс".
P.S. Вахтовики, читайте книжки, сэкономите и нервы, и деньги.
Сергей Б
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Сегодня в 15:30
Пусть вахтовики опыт у Дзюбы перенимают. Кроме экономии денег и нервов приобретут популярность.

А любовь все-таки придумали русские. Вот и попадают впросак и на бабки, когда начинают корчить из себя европейцев.
Анатольевич
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Сегодня в 15:30
"ибо не перевелись ещё дурочки, готовые любить за бесплатно"
Я так понимаю, Вы не из их числа?
Сергей Б
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Сегодня в 16:42
Дурочки готовые любить за бесплатно уже давно перевелись. А те дамы, которые утверждают, что любят за бесплатно в конечном итоге обходятся куда дороже чем жрицы откровенно продающие свою любовь за деньги.

Так что тут надо еще подумать кто на самом деле дурочки и дурачки.
Iriska Анатольевич
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Сегодня в 16:57
Вы переходите на личности, уважаемый. Из какого я числа не имеет значения.
Вы лично когда-нибудь покупали "любовь" за деньги? Если да, то поделитесь соображениями, почему платная любовь востребована при том, что моральные принципы давно расшатаны и получить секс бесплатно теперь не составляет труда? Что думаете о сургутских проститутках, если обращались к ним? Среди них есть местные или сплошь приезжие? Если женатый мужчина платит за продажную любовь - его можно считать порядочным или его нужно жалеть (не повезло с женой и тп)?
Давайте по теме, уж коль захотели высказаться, а флуда на этом портале и так достаточно.
Сергей Б Iriska
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Сегодня в 17:14
Он подбивает клинья на бесплатную любовь демонстрируя большие мозги и богатый словарный запас.
Сергей Б
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Сегодня в 17:26
В Сургуте даже африканки есть.

Я один раз в одном месте стою куру. Опа-на, реально африканка покурить рядышком вышла, в блестячем платье. Хотел попросить селфи с ней сделать, но постеснялся. Компромата в том числе.
Iriska Сергей Б
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Сегодня в 17:31
СИА, у меня рацуха, откройте вкладку "знакомства", админа только с нервами покрепче назначьте, и чтобы без фото принимали регистрирующихся, а то не дай Бог спалим страждущих из числа публичных персон, не оберёмся потом. Ведь ежели если есть запрос, надо дать людЯм волю.
Можно рубрику "пополняем словарный запас" и читать классиков, но не так, как в школьные годы, а пободрее. Будем, так сказать, формировать интеллектуальную прослойку. Для вахтовиков скидки, им непонятные места на матерный переводить будем, чтобы они глубину классических произведений прочувствовали, опылились от книжных героев романтизьмом.
Если не поможет и бесплатно никто не согласится отлюбить мужичков в спецодежде, прошедших краткий курс охмурения (или как это модно - пикапа), то может эти олухи проституткам в руки начнут деньги девать, а не на карту мошенникам переводить.
Сергей Б Iriska
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Сегодня в 17:52
На СИА у Ю.Н. нервы самые крепкие. Дай Бог ему здоровья. Сам проверял.

И вы все-таки, методом повышения словарного запаса и объема мозга предлагаете вернуть бесплатную любовь? Думаете сработает?

Но вахтовики пусть лучше бюджет Югры пополняют. То есть легализовать секс индустрию как раньше предлагали. Тем более что словарный запас и объем мозга им не к чему.
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