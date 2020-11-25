Вахтовик в Нижневартовске стал жертвой лже-простутитки и лже-банкира

Полицейские Нижневартовска разбираются в двойном мошенничестве, жертвой которого стал 40-летний мужчина, приехавший в округ на рабочую вахту. За пару дней его обманула лже-простутутка и лже-банкир. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

«16 ноября около полудня гражданин решил провести время с девушкой легкого поведения и на определенном сайте оформил заказ. На звонок ответила девушка, которая сообщила, что необходимо внести предоплату в размере 4000 рублей на данный абонентский номер, а также страховку за нее 8000 рублей и за самого клиента так же 8000 рублей. После перевода 20 тысяч рублей на связь с мужчиной так никто и не вышел. Но на этом мошенники не остановились и уже 21 ноября потерпевшему позвонила девушка, которая представилась сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк России» и пояснила, что ему начислены бонусы в размере 7000 рублей. Для их начисления необходимо назвать данные своей карты, а также смс - коды подтверждения, которые будут приходить на телефон. Желая получить компенсацию, гражданин продиктовал необходимые сведения и лишился впоследствии порядка 19 тысяч рублей», – рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе городской полиции.

Стоит отметить, что мошенникам в последнее время полюбился образ «ночных бабочек». В сводке происшествий мошенничества, совершенные от их имени, занимают далеко не последнее место. Так, в Сургуте 34-летний мужчина перевел более 70 тысяч рублей за встречу с женщиной ради интима, которая так и не состоялась.