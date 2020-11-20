Югорский космонавт Сергей Рыжиков впервые вышел в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков совершили свой дебютный выход за пределы Международной космической станции (МКС). В открытом космосе они провели шесть часов и выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС.

Российский выход в космос впервые был осуществлен из стыковочного отсека модуля «Поиск».

«Главной задачей выхода стала подготовка станции к прибытию нового российского модуля «Наука»: для этого космонавты переключили антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск». После этого они изменили положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на малом исследовательском модуле. Кроме того, в рамках космического эксперимента «Импакт» на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда» был демонтирован планшет № 1 и установлен планшет № 2. Это исследование в будущем должно позволить с большей достоверностью определять уровни загрязнения научной и служебной аппаратуры, установленной на внешнем борту станции», – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Интересно, что поскольку космонавты тезки, специалисты на Земле обращались к ним «Сергей первый» и «Сергей второй» соответственно.

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков находится во второй своей космической экспедиции – и снова в качестве командира экипажа.