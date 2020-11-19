Жителей Югры обманывают лже-сотрудники ПФР

Мошенники продолжают искать новые способы обмана и выбирают наиболее доверчивых для наживы граждан. Так, в Нижневартовске пенсионерки стали жертвами лже-сотрудников Пенсионного фонда России.

«Пенсионеркам из Нижневартовска звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда России. Они сообщили, что женщинам положен перерасчет пенсии и выплата в 24 тысячи рублей. Поверив данной информации, югорчанки предоставили незнакомцам реквизиты банковских карт, с которых в общей сложности было похищено порядка 40 тысяч», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона лишились порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей.