Один вартовчанин получил травмы в ходе столкновения двух автомобилей

В Нижневартовске «Лада» въехала в «Ниссан» – к счастью, все остались живы. Инцидент произошел накануне, 18 ноября, на улице Интернациональная. Об этом сообщает представители пресс-службы регионального ГИБДД.

«Около 16 часов в городе Нижневартовск на улице Индустриальная, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не убедился в безопасности совершаемого маневра «поворот налево» и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что на территории округа продолжают регистрироваться ДТП, в которых люди получают травмы. Так, в Сургутском районе столкнулись две легковушки – один автомобиль разорвало пополам, но все отделались травмами.