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​В Нижневартовске открывают четвертый ковид-госпиталь

На базе Нижневартовской окружной больницы №2 создан ковид-госпиталь

​В Нижневартовске открывают четвертый ковид-госпиталь
Фото: dzhmao.ru

В Нижневартовске готов к приему пациентов четвертый ковид-госпиталь. Он создан на базе окружной больницы №2 и рассчитан на 300 коек, 220 из которых оборудованы кислородом, 10 выделены под интенсивную терапию.

Под больных коронавирусом отдано три верхних этажа. Там реконструированы помещения, созданы санитарное-гигиенические условия для персонала.

«Стационар продолжит работать в своем обычном режиме, оказывая экстренную и неотложную помощь соматическим больным. Объем этой помощи планируется не сокращать. Для координации работ по созданию госпиталя создан оперативный штаб, возглавляемый главным врачом Ильей Салмановым», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

По данным Gorod3466.ru, за неделю в Нижневартовске число пациентов, которые находятся под наблюдением врачей, выросло с 2 165 до 2 901 человек. Из них 687 пациентов с коронавирусом, 1 660 с пневмонией и остальные – контактные с заболевшими коронавирусной инфекцией. В госпиталях находятся 482 пациента, на кислороде – 363 человека.

Ранее вступили в силу новые правила Минздрава по диагностике и лечению ковид-пациентов. По словам главного врача округа Алексея Добровольского, они снизят нагрузку на медицинские бригады в поликлиниках и лаборатории в больницах.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 288, комментариев: 0
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