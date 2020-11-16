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​В Нижневартовске психиатры-наркологи из-за коронавируса осуществляют лечение на дому

Специалисты ПНД из Нижневартовска перешли на смешанный тип работы

​В Нижневартовске психиатры-наркологи из-за коронавируса осуществляют лечение на дому
фото: siapress.ru

В Нижневартовске специалисты психоневрологической больницы стали совершать больше приемов на дому. Таким образом, сейчас медицинское учреждение перешло на смешанный формат – выезды совершаются наряду с онлайн-консультациями. Такие меры были предприняты в связи с высоким показателем распространения коронавируса в регионе.

Выезды необходимы для пациентов, которые нуждаются в наблюдении и контроле их лечения, изменении схемы их лечения, врачи также могут сделать им инъекцию, осуществить медико-социальную экспертизу или доставить лекарственные препараты.

«Нашей главной задачей является безопасность и здоровье наших пациентов. Кадровый и технический ресурсы позволяют скорректировать работу, чтобы сделать медицинскую помощь максимально доступной для наших пациентов в период пандемии», – отмечает главный врач клиники Ольга Жевелик.

Кроме того, администрация больницы увеличила время приема по будням до восьми часов вечера, чтобы разделить потоки пациентов.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 229, комментариев: 0
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