Специалисты ПНД из Нижневартовска перешли на смешанный тип работы

В Нижневартовске специалисты психоневрологической больницы стали совершать больше приемов на дому. Таким образом, сейчас медицинское учреждение перешло на смешанный формат – выезды совершаются наряду с онлайн-консультациями. Такие меры были предприняты в связи с высоким показателем распространения коронавируса в регионе.

Выезды необходимы для пациентов, которые нуждаются в наблюдении и контроле их лечения, изменении схемы их лечения, врачи также могут сделать им инъекцию, осуществить медико-социальную экспертизу или доставить лекарственные препараты.

«Нашей главной задачей является безопасность и здоровье наших пациентов. Кадровый и технический ресурсы позволяют скорректировать работу, чтобы сделать медицинскую помощь максимально доступной для наших пациентов в период пандемии», – отмечает главный врач клиники Ольга Жевелик.

Кроме того, администрация больницы увеличила время приема по будням до восьми часов вечера, чтобы разделить потоки пациентов.