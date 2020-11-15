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​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации

Названы условия, которые позволят вахтовикам в Югре приступить к работе без обсервации

​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации
Фото: n-vartovsk.ru

Ряд нефтяных компаний Югры смогут допускать до работы сотрудников, занятых на производствах вахтовым методом, без обсервации. При этом предприятиям необходимо будет соблюсти ряд условий, разработанных санврачами.

О том, что нефтяные компании в Нижневартовском районе и Мегионе получили право не проводить двухнедельную обсервацию для вахтовиков, сообщает Муксун.fm со ссылкой на администрацию района. Вахтовики смогут приступить к работе при наличии отрицательных тестов ПЦР и ИФА. До получения результатов тестов им необходимо будет находится в специальной зоне.

На сайте администрации Нижневартовска размещена подробная информация об условиях для допуска вахтовых сотрудников к работе без обсервации. Муниципальный отдел Роспотребнадзора информирует о том, что есть возможность «обследования вахтовых рабочих методом ПЦР и ИФА одновременно в момент смены. По результатам исследования возможно направление сотрудников непосредственно на место работы без обсервации на 14 дней. До получения результатов тестирования вахтовые работники должны размещаться в буферной зоне в жилых помещениях, исключающих массовое скопление людей». При этом не допускается размещения в буферной зоне транзитных работников.


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Сегодня в 17:54, просмотров: 414, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:27
Зарплаты не хватает,
А жизнь все дорожает.
И черный день проклятый,
Навстречу нам бежит.

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