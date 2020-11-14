«Ростелеком» в ночь с 14 на 15 ноября отключит вартовчанам интернет из-за плановых работ

В Нижневартовске сегодня, 14 ноября, немалая часть города останется без интернета от компании «Ростелеком».

«ПАО «Ростелеком» информирует жителей Нижневартовска о том, что в период с 14 ноября 22 часов 34 минут по 15 ноября 6 часов 25 минут (время московское) будут проводиться плановые работы. В указанный период может наблюдаться недоступность сервисов продолжительностью до шести часов»,— сообщает администрация города.

Отключение будет производиться для модернизации сетей.

Список домов Нижневартовска, где будут перебои с интернетом, можно посмотреть тут.