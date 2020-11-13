​В Нижневартовске накрыли склад с паленым алкоголем

На складе на улице Кузоваткина в Нижневартовске хранилось 20 тысяч бутылок водки с признаками подделки. Нарушение обнаружено во время контрольных мероприятий специалистов Росалкогольрегулирования и окружного департамента экономического развития.

«В ходе проверки помещений установлен факт хранения алкогольной продукции маркированной федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки. Обнаружено около 20 тысяч бутылок водки. В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения экспертизы по вопросу подлинности федеральных специальных марок», – сообщили в пресс-службе Межрегионального управлениея Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу.

В данный момент проводится административное расследование.