В районе Нижневартовска водитель «Форда» получил травмы после столкновения с «КАМАЗом»

Накануне в районе Нижневартовска легковушка столкнулась с «КАМАЗом». Инцидент произошел накануне, 12 ноября. К счастью, водитель «Форда» отделался травмами.

«Днем на 11 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» вблизи города Нижневартовск, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», под управлением 49-летнего водителя», – рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ранее в Югре произошла подобная авария: под Сургутом автобус «Сургутнефтегаза» протаранил «КАМАЗ». Семь человек пострадали.