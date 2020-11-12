Жительницу Нижневартовска осудили за ложный вызов экстренных служб, совершенный год назад

Жительницу Нижневартовска отправят в колонию почти на два года за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Следствием было установлено, что в прошлом году вартовчанка вызвала экстренные службы – якобы в соседней квартире заложено взрывное устройство. Как оказалось, спасатели ехали напрасно, ведь никакой бомбы в здании не было.

«Решением Нижневартовского городского суда гражданка 1967 года рождения, которая сообщила о готовящемся террористическом акте, признана виновной. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев», – отметили в мэрии города.