В Нижневартовске посреди проезжей части загорелся автомобиль

В среду, 11 ноября, в 16.45 минут на центральный пульт пожарной связи Нижневартовска поступило сообщении о возгорании автомобиля возле магазина на улице Интернациональная, 14В. Прибывший на место пожарный расчет справился с огнем за пять минут.

«На момент прибытия подразделений пожарной охраны наблюдался дым из подкапотного пространства и салона автомобиля. В результате пожара повреждено навесное оборудование в моторном отсеке, панель приборов, обшивка салона автомобиля на площади 0,5 «квадрата», лобовое стекло. За три дня до возникновения пожара автомобиль прошел техническое обслуживание. Ущерб, обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются дознавателями ОНДиПР», – рассказали в пресс-службе ОФПС-5.

Стоит отметить, что зимой количество пожаров на автотранспорте увеличивается. На прошлой неделе пожарные Югры пять раз выезжали на тушение транспортных средств.