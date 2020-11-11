В Нижневартовске одно из отделений второй окружной больницы перепрофилировано в реабилитационный центр

В Нижневартовске на базе окружной больницы №2 открылось отделение, в котором пациенты, перенесшие коронавирус, смогут реабилитироваться. Отмечается, что в отделении может проходить восстановление 14 человек. Об этом сообщает Депздрав Югры.

«Ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем даже спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19. Однако, медики считают, что восстановление организма обязательно наступит. Здесь проходят реабилитацию пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме с лёгочной патологией, неврологическими или кардиологическими осложнениями, а также с угрозой возникновения тромбозов. Восстановлением ковидных больных занимается бригада врачей – пульмонологи, психологи, врачи ЛФК», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на похожий режим вновь перешла сургутская база отдыха «Олимпия» – обсерватор рассчитан на 75 мест, 50 из которых уже заняты «контактными» пациентами.