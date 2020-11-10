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​Вартовчанин выращивал у себя в квартире галлюциногенные грибы

Житель Нижневартовска осужден за то, что выращивал галлюциногенные грибы для себя

​Вартовчанин выращивал у себя в квартире галлюциногенные грибы
Фото: pixabay.com

В Нижневартовске вынесен приговор 42-летнему местному жителю, который признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.

Мужчина приобрел споры грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин, и развел плантацию у себя в квартире. Чтобы улучшить качество грибов, он тщательно за ними ухаживал. Однако 11 июня 2019 года «грибовод» был задержан, а во время обыска у него изъяли почти 60 граммов грибов и различные приспособления для их выращивания.

«Суд, с учетом данных о личности подсудимого, ранее несудимого, наличия на иждивении малолетнего ребенка, обстоятельств содеянного, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижневартовска.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 271, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:35
Потому что грибы выращивал, а от уплаты налогов уклонялся.

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