Житель Нижневартовска осужден за то, что выращивал галлюциногенные грибы для себя

В Нижневартовске вынесен приговор 42-летнему местному жителю, который признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.

Мужчина приобрел споры грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин, и развел плантацию у себя в квартире. Чтобы улучшить качество грибов, он тщательно за ними ухаживал. Однако 11 июня 2019 года «грибовод» был задержан, а во время обыска у него изъяли почти 60 граммов грибов и различные приспособления для их выращивания.

«Суд, с учетом данных о личности подсудимого, ранее несудимого, наличия на иждивении малолетнего ребенка, обстоятельств содеянного, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижневартовска.