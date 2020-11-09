В Нижневартовске в столкновении кроссовера и легковушки пострадал человек

В субботу, 7 ноября, около 22.10 на улице 60 лет Октября в Нижневартовске в столкновении кроссовера и легковушки пострадал 18-летний юноша.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, по предварительным данным, выполняя манёвр «поворот налево» на перекрёстке, не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП пассажир легковушки, 18 летний юноша, получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. Кроме того, за этот период задержано 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медицинского освидетельствования, девять – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 51 – за нарушение требований к перевозке детей.