В Нижневартовске старшеклассники вновь учатся онлайн

В Нижневартовске 16 школ с сегодняшнего дня ушли на дистанционный формат. Учиться онлайн будут дети из: СШ №3, СШ №6, СШ №8, СШ №12, СШ №13, СШ №14, СШ №15, СШ №17, СШ №19, СШ №21, СШ №22, СШ №32, СШ №40, СШ №42, СШ №43 и гимназии №1. Об этом заявил глава города Василий Тихонов, отметив, что для учеников 9 и 11 классов будет сформировано гибкое расписание, чтобы они готовились к ЕГЭ и ОГЭ очно.

«Информация о расписании занятий с применением дистанционных технологий будет размещена в электронном дневнике, на сайте образовательной организации и в родительских чатах. Всю дополнительную информацию можно получить: у классного руководителя, с 8 ноября 2020 года по телефону «горячей линии» (номер телефона указан на сайте перечисленных выше образовательных учреждений), с 9 ноября 2020 года по телефону департамента образования - 43-75-81», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в Сургуте 25 из 37 школ ушли на дистант. Некоторым ученикам стали выдавать ноутбуки, чтобы переход на онлайн-формат для них был комфортным.